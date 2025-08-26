ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ - PUNJAB RATION ROW

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

PUNJAB RATION CARD
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2025 at 12:37 PM IST

8 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 773 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 19,14,04,567 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ 76,03,02,294 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 40,51,912 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 1,53,02,737 ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

PUNJAB RATION CARD
ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ (ETV BHARAT)

'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਨ ਓਵਰ 25 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ (ETV BHARAT)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

RATION CARD POLITICS
'ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵਾਰ' (x @bhagwant maan)

'ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ'

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ, 'ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸੀਪੀਡੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀਏ ਆਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'

'ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ekyc ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।'

RATION CARD POLITICS
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ (ETV BHARAT)

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ CBDT, MCA ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੀਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀਏ ਆਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।- ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

PUNJAB RATION CARD
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ (fb @ravneet bittu)

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ'

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਾਕੂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 493 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 493 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।- ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ'

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਦਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।- ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

'ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼'

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ "ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ" ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਰੇ।'




'ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗਾ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ekyc ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।'

PUNJAB RATION CARD
'ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਤੰਜ' (x @bhagwant maan)

'ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ'

ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਨਐਸਡੀਪੀ ਯਾਨੀ ਨੈਟ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

PUNJAB RATION CARD
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (ETV BHARAT)


ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ?

ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 25 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਗਲਾਬਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

RATION CARD POLITICS
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ (ETV BHARAT)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਣ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ।- ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਬੁਲਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ'

ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। 23 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ekyc ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ekyc ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 773 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 19,14,04,567 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ 76,03,02,294 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 40,51,912 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 1,53,02,737 ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

PUNJAB RATION CARD
ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ (ETV BHARAT)

'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਨ ਓਵਰ 25 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ (ETV BHARAT)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

RATION CARD POLITICS
'ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵਾਰ' (x @bhagwant maan)

'ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ'

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ, 'ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸੀਪੀਡੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀਏ ਆਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'

'ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ekyc ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।'

RATION CARD POLITICS
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ (ETV BHARAT)

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ CBDT, MCA ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੀਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀਏ ਆਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।- ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

PUNJAB RATION CARD
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ (fb @ravneet bittu)

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ'

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਾਕੂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 493 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 493 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।- ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ'

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਦਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।- ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

'ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼'

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ "ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ" ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਰੇ।'




'ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗਾ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ekyc ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।'

PUNJAB RATION CARD
'ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਤੰਜ' (x @bhagwant maan)

'ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ'

ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਨਐਸਡੀਪੀ ਯਾਨੀ ਨੈਟ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

PUNJAB RATION CARD
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (ETV BHARAT)


ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ?

ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 25 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਗਲਾਬਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

RATION CARD POLITICS
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ (ETV BHARAT)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਣ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ।- ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਬੁਲਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ'

ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। 23 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ekyc ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ekyc ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ।'

For All Latest Updates

TAGGED:

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡRATION CARD POLITICSRATION CARDS CANCELLEDRATION CARD SCHEMEPUNJAB RATION ROW

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ! ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.