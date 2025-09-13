ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ! ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 13, 2025 at 2:39 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤਿਵੀਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਆਏ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ: ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੁਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਦੀ ਦਾ ਕਪੱੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਵਰਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ'।
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੇਚਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੱਕ, ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ, ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਛਾਣ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁੱਝ
- Big Conspiracy Failed : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੋਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ! ਫੌਜ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਫੜੇ
- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੈਨਿਕ, ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਅਸਲ ਟੀਚਾ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਪਿਤਾ