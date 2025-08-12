ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇਹਰਟਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲੱਕੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ 154 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 307 ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਮਾਨਿਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਸਐਚਓ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਕੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਰਮਲ ਇਸ ਖੇਪ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ।"
ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਹ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਜੈਵੀਰ ਦਾ 38 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਐਸਆਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।"
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।