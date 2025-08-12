ETV Bharat / state

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲੱਕੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ - ENCOUNTER IN AMRITSAR

ਛੇਹਰਟਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਠਭੇੜ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਖ਼ਮੀ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਫਰਾਰ ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲੱਕੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲੱਕੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 12, 2025 at 5:59 PM IST

2 Min Read

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇਹਰਟਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲੱਕੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ 154 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 307 ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਮਾਨਿਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਸਐਚਓ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਕੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਰਮਲ ਇਸ ਖੇਪ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ।"

ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਹ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਜੈਵੀਰ ਦਾ 38 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਐਸਆਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇਹਰਟਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲੱਕੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ 154 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 307 ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਮਾਨਿਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਸਐਚਓ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਕੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਰਮਲ ਇਸ ਖੇਪ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ।"

ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਹ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਜੈਵੀਰ ਦਾ 38 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਐਸਆਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰਤਸਕਰ ਲੱਕੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰHEROIN RECOVERED IN AMRITSARENCOUNTER DRUG SMUGGLER LUCKYENCOUNTER IN AMRITSAR

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪੁੰਗਰੀ ਕਣਕ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ...

ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਖੁੰਬਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ...

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.