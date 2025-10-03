ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਢਾਹਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਢਾਹਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਾਮਨਗਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।
Published : October 3, 2025 at 5:10 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ : ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਾਮਨਗਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਐਸਐਸਪੀ
'ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।"