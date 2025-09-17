ETV Bharat / state

NRI ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ

NRI ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

NRI WOMAN MURDER
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ NRI ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 17, 2025

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਡੀਸੀਪੀ (ETV BHARAT)


'ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ'

ਡੀਸੀਪੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਧੇਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 75 ਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਧੇਰ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।'

NRI woman murder
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV BHARAT)

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ।- ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਸੀਪੀ

'ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ'

ਡੀਸੀਪੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ,ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।'

woman murder
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ETV BHARAT)

ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।-ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਡੀਸੀਪੀ

'ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਬੂਲੀ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਲਾਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੇਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

