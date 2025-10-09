ETV Bharat / state

ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 9, 2025 at 10:47 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਡੀਐਸਪੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ,ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਗਿਛ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

