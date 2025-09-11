ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਰ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਫਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : September 11, 2025 at 11:22 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ (ASF) ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਰ ਕੇ ਦਫਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਰ
ਡਾ. ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 210 ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।-ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ,ਡਾਕਟਰ
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ
ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 24–25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਾਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”