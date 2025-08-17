ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਲੋਕ - FARMRERS TROUBLE IN PUNJAB

ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ,ਇਸ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

People and farmers troubled by floods in the border areas of Fazilka and Pathankot in Punjab
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ETV BHARAT)
Published : August 17, 2025 at 1:21 PM IST

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ/ ਪਠਾਨਕੋਟ : ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਅਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ (ETV BHARAT)

ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰ ਸੋਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਕਦੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।'

ਵਧਿਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੜਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲੀਆ ਨਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲਾਓਲ, ਬਮਿਆਲ, ਮਸਤਪੁਰ ਮੁਠੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਲਾਲੀਆ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ETV BHARAT)

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲਾਲੀਆ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

