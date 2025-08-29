ETV Bharat / state

ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਣੇ ਮਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ - FLOODS IN PUNJAB

ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Four people swept away in Ravi river, body of a girl found in pathankot
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2025 at 11:58 AM IST

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਸ਼ੂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇੜੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਧਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਈ-ਕਈ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

'ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਮਦਦ'

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਲਾਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Four people swept away in Ravi river, body of a girl found in pathankot
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਠੂਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ।'

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

Four people swept away in Ravi river, body of a girl found in pathankot
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

