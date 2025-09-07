ETV Bharat / state

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪਾੜ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

breach in Bhakra River
ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪਾੜ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 7, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read

ਪਟਿਆਲਾ: ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿਰਵਾਣਾ ਨਦੀ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਸੀਬਤ ਨਾ ਝਲਣੀ ਪੈਂਦੀ।

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪਾੜ (Etv Bharat)

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਬੰਨ ਪੱਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਵਹਿ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟ ਦੇਵੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।' ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਾੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਜੋ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੇਤ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਸਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ।'

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOODBREACH IN BHAKRAPUNJAB FLOOD EFFECTIVE PEOPLEਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜBHAKRA CANAL BREACH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ

ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ VinFast VF 6 ਜਾਂ VF 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ? ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ SUV ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.