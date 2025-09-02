ETV Bharat / state

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ - BEAS RIVER WATER LEVEL

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

People are worried about the rising water level in the Beas River, the government is not taking any action.
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2025 at 6:45 PM IST

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਾਸ ਪੱਧਰ 2 ਲੱਖ 21700, ਕਿਊਸਿਕ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ

ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਗੌਰੇ ਤੋਂ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਸਾਤ ਆਫਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

