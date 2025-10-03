ETV Bharat / state

ਪੀਏਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਨਰ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PAU STUDENTS PROTEST
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ (ETV Bharat)
Published : October 3, 2025 at 6:48 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇਗਾ।

ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ (ETV Bharat)

"ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸੀ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ।" -ਵਿਦਿਆਰਥੀ

"ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ"


ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2023 'ਚ ਬੀਐਸਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਹਨੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ । ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਫੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।- ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ?

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਏਡੀਓ , ਏਐਸਆਈ ਦੀਆਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ 91 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ, ਐਚਡੀਓ ਦੀਆਂ 61 ਫੀਸਦੀ , ਡੀਐਮਓ ਦੀਆਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀਓ ਦੀਆਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

