"ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ", ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹਾਲ - CIVIL HOSPITAL OF FEROZEPUR

CIVIL HOSPITAL OF FEROZEPUR ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 6, 2025 at 4:02 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 4:43 PM IST 2 Min Read

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ "ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ" ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀਵਰੇਜ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ (Etv Bharat) 'ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ'

