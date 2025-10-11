ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਗਲਤ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਗਲਤ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ।
Published : October 11, 2025 at 4:23 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਬਿੰਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ। ਰੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਠੀਕ ਸਨ, ਥੋੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਉੱਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'
‘ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਸੀ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ’
ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਰਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰ
ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਿੱਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।'