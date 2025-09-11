ETV Bharat / state

ਲੰਡਨ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਬਾਈਕ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਲੰਡਨ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ (Instagram photo (ETV Bharat))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2025 at 5:24 PM IST

5 Min Read
ਪਟਿਆਲਾ : ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਲੰਡਨ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ (ETV Bharat)

ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੂ ਗਰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਲੰਡਨ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 31 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਮਨੂ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਫਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ 7600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ।"

ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਮਨੂ ਗਰਗ (ETV Bharat)

ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ

ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੁਸਤਾਂਗ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਡਨ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

''ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2003 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਈਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਮਹਿਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ-ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' -ਮਨੂ ਗਰਗ



ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ, ਧੂੜ, ਬਾਰਿਸ਼, ਤੂਫਾਨ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਾਂਗ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਤੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।"

ਮਨੂ ਗਰਗ (ETV Bharat)

''ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟ੍ਰੈਕ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।'' -ਮਨੂ ਗਰਗ


''ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਤਾਂਗ''

ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਤਾਂਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਗਿਆ ਲੈਂਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ? ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸਿਮ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਿਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।"

ਮਨੂ ਗਰਗ ਦੇ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਰ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ- ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ- ਲੋਅ ਬੀਪੀ, ਸ਼ੁਗਰ, ਸਾਹ ਆਉਣ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾ ਆਵੇ।

ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪਲੈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਿੱਟਨਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੰਟ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ

ਮਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਨ ਲਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਸਤਾਂਗ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਤੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੂ ਗਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਡੀਬਿਲਡਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਤਾਂਗ (ਨੇਪਾਲ) ਤੱਕ ਦਾ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੇਵਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

