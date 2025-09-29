ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 111 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
Published : September 29, 2025 at 5:16 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 111 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਿਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤੇ 8 ਕਿਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਹਨ।
'ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ'
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ"। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
'ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2 ਕਿਲੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ'
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2 ਕਿਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।"
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੁੱਲ 18 ਕਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
"ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
'ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾ ਪਲੈਨ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਡਾ (PUDA) ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 10 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
'100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ'
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ NOC ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"