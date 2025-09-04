ETV Bharat / state

ਸੜਕ ਧੱਸੀ, ਖਿਸਕੇ ਪਹਾੜ , ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਘਰ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਂ ਕਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ - PATHANKOT FLOOD UPDATES

ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ। ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਸੜਕ ਧੱਸੀ, ਪਹਾੜ ਖਿਸਕੇ, ਘਰ ਢੇਹਿ-ਢੇਰ... (ETV Bharat)
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਗੂ ਪੀਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਢਾਂਗੂ ਪੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਢੇਹਿ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਖਰਾਬ (ETV Bharat)

ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਖਰਾਬ

ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨੰਗਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੰਗਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।

ਪਿੰਡ ਢਾਂਗੂ ਪੀਰ ਵਾਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। (ETV Bharat)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਾੜ ਖਿਸਕੇ, ਘਰ ਢੇਹਿ-ਢੇਰ। (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਗੂ ਪੀਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ। (ETV Bharat)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਘਰ ਢੇਹਿ-ਢੇਰ। (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ 23 ਜਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1655 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3 ਲੱਖ, 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। 167 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। 1 ਲੱਖ, 75 ਹਜ਼ਾਰ, 216 ਹੇਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਸੜਕ ਧਸੀ। (ETV Bharat)

