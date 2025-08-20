ETV Bharat / state

ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਪੇਚਾ - ADULTERATING MILK

ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।

ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ
ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2025 at 2:58 PM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਦੁੱਧ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਗੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ

ਰਾਹਗੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰੱਮ, ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਉਧਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

