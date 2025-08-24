ETV Bharat / state

ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ - MODEL OF SRI HARMANDIR SAHIB

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

Paper artist Gurpreet Singh creates 400-year-old model of Sri Harmandir Sahib in amritsar
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 24, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read

ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਸ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ (Etv bharat)

ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ

ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਚਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।'

Paper artist Gurpreet Singh creates 400-year-old model of Sri Harmandir Sahib in amritsar
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ (Etv Bharat)

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਡਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Paper artist Gurpreet Singh creates 400-year-old model of Sri Harmandir Sahib in amritsar
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ (Etv Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜੋੜ ਬਣਾਈਏ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

Paper artist Gurpreet Singh creates 400-year-old model of Sri Harmandir Sahib in amritsar
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ (Etv Bharat)
Paper artist Gurpreet Singh creates 400-year-old model of Sri Harmandir Sahib in amritsar
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ (Etv Bharat)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਸ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ (Etv bharat)

ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ

ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਚਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।'

Paper artist Gurpreet Singh creates 400-year-old model of Sri Harmandir Sahib in amritsar
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ (Etv Bharat)

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਡਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Paper artist Gurpreet Singh creates 400-year-old model of Sri Harmandir Sahib in amritsar
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ (Etv Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜੋੜ ਬਣਾਈਏ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

Paper artist Gurpreet Singh creates 400-year-old model of Sri Harmandir Sahib in amritsar
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ (Etv Bharat)
Paper artist Gurpreet Singh creates 400-year-old model of Sri Harmandir Sahib in amritsar
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ (Etv Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲPAPER ARTIST MADE HISTORICAL MODELPAPER ARTIST GURPREET SINGHMODEL OF SRI HARMANDIR SAHIB

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ! ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ !

ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ?

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 7 ਕਸਰਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.