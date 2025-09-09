ETV Bharat / state

ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਟੱਪਿਆ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ, ਮੁਕਰੀ ਕੁੜੀ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਈ

ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਨੈਪਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ-ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾਅ
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾਅ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 9, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਹੀ ਲੰਘ ਆਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ (Etv Bharat)

ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਲੰਘਿਆ ਸਰਹੱਦ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਹਵਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 26 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਬੂਲੀ ਗੱਲ

ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਨੈਪਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੌਤਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਨੁਪੂਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।"- ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ (Etv Bharat)

ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ

ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ – “ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣ।”

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਣ।

