ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਹ (Etv Bharat) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਅਫਗਾਨੀ ਟਰੱਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, '22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ 35 ਤੋਂ 40 ਟਨ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 100 ਟਰੱਕ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 15 ਤੋਂ 20 ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਟਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 40 ਤੋਂ 60 ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।'

