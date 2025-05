ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਐੱਮ ਦਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ, ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਛੋੜਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ - PAKISTAN PM SHEHBAZ SHARIF

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ( ETV Bharat )

Published : May 19, 2025 at 5:57 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 6:43 PM IST

ਤਰਨਤਾਰਨ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖੱਟਾਸ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਹੈ ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਐੱਮ ਦਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ, ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਛੋੜਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (ETV Bharat) ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਐੱਮ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ (ETV Bharat)

