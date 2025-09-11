ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਦਰਖੱਤ 'ਚ ਵੱਜੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ PRTC ਬੱਸ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਈ ਬੱਸ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ।
Published : September 11, 2025 at 1:37 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਪੁਰ ਵਿਖੇ PRTC ਬੱਸ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ।
'ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੜਾਕ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੜਾਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।'
'ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ'
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਵਰਲੋਡ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਸਵਾਰ ਸਨ।'
30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। - ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ
'ਓਵਰਲੋਡ ਕਾਰਣ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ'
ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਓਵਰਲੋਡ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਮਾਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਦੱਰਖਤ ਦੇ ਵੀ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ।'
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 52 ਸੀਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 140 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਲੋਡ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਮਾਣੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। - ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ
'ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੱਡਬੀਤੀ'
ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬੱਸ ਦਾ ਕਮਾਣੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੰਭੀਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ।'