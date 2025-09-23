ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ- ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਮੰਤਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ...
Published : September 23, 2025 at 3:06 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 400 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
'ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ "ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
'ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
'ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਕ ਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।"