ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ NO ENTRY, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

NO ENTRY of migrants
ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 15, 2025 at 7:00 PM IST

4 Min Read
ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਠਿੰਡਾ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਖਤੀ (Etv bharat)

ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Panchayat passes resolution
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ (Etv bharat)

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਹੈ ਗੁੱਸਾ

ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'

NO ENTRY of migrants
ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ (Etv Bharat)

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ

  • ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਤੇ
  • ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ
  • ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ
  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
  • ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
  • ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
  • ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
  • ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਪਰਵਾਸੀ
  • ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
  • ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
NO ENTRY of migrants
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ (Etv Bharat)

ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ , ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'


ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਪਰਵਾਸੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਹੀ ਨਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਦੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੇਗਾ।'

ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ

ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। 'ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 8 ਤੋਂ 10 ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ'।

