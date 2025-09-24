ETV Bharat / state

GST 2.0: ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਅਸਰ, ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਜੇਬ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਢਿੱਲੀ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ....

Punjab Gold Prices
ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ...! (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 24, 2025 at 4:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ "ਗ੍ਰੇਟ ਸੇਵਿੰਗ ਫੇਸਟਿਵਲ" ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ (Etv Bharat)

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ

ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab Gold Prices
ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਅਸਰ (Etv Bharat)

ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿੰਨਾ ?

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜੀਐਸਟੀ

ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 50 ਜਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਅਸਟੀ ਡੇਢ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।" -ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ

ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀਐਸਟੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਗਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਲਿਓਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗਹਿਣੇ

ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜੇਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

"ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।" -ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ

ਵਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਸੋਨੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਈ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਤਿਉਹਾਰGOLD PRICE PUNJABGOLD TRADERS PUNJABPUNJAB GOLD PRICESGST ON GOLD PRICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜੇਕਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਝ ਜਾਵੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਸ਼ੁੱਭ!

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਅਨੌਖੇ ਪੰਡਾਲ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.