ETV Bharat / state

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਬੀਡਬਲਿਉ 872, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਹੇਵੰਦ!

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਬੀਡਬਲਿਉ 872 ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PBW 872 will be beneficial for farmers!
ਪੀਬੀਡਬਲਿਉ 872, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਹੇਵੰਦ! (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਬੀਡਬਲਿਉ 872 ਲਾਂਚ (Etv Bharat)

ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀਬੀਡਬਲਿਊ 872 ਕਿਸਮ ਲਾਂਚ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ PBW 872 ਕਿਸਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧਾ ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਬੀਡਬਲਿਊ 872 ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਣਗੇ।'

ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਇਸ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਉਣਗੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW WHEAT VARIETY PBW 872ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਾਂਚਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀKISAN MELA 2025PBW 872 LAUNCHED AT KISAN MELA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਬੂਦਾਣਾ ਦਾ ਸੇਵਣ! ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ

ਕੌਣ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ? ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦਾਨ

ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁੱਝ ਤਾਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.