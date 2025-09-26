ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਬੀਡਬਲਿਉ 872, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਹੇਵੰਦ!
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਬੀਡਬਲਿਉ 872 ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 26, 2025 at 2:59 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀਬੀਡਬਲਿਊ 872 ਕਿਸਮ ਲਾਂਚ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ PBW 872 ਕਿਸਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧਾ ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਬੀਡਬਲਿਊ 872 ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਣਗੇ।'
ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਇਸ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਉਣਗੇ।
- ਅਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੀਆਰ 132 ਤੇ ਪੀਆਰ 135 ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਂਚ, ਵੇਖੋ ਇਸਦੇ ਕੀ ਨੇ ਫਾਇਦੇ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
- ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
- ਅਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੀਆਰ 132 ਤੇ ਪੀਆਰ 135 ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਂਚ, ਵੇਖੋ ਇਸਦੇ ਕੀ ਨੇ ਫਾਇਦੇ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ