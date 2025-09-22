ETV Bharat / state

ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੇਂਟ, 9 ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ

ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

SHARDIYA NAVRATRI 2025
ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 (Etv Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ: 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਵਰਾਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ 108 ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ 9 ਹਨ। ਸਾਡੇ 27 ਨੱਕਸ਼ਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਬਣਦਾ ਹੈ। 9 ਦੁਰਗਾ ਹੈ, 9 ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 9 ਦਾ ਅੰਕ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 9 ਦਾ ਅੰਕ ਸਾਡੇ ਅਣਖ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ 30 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਦੁਰਗਾਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ।

ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੇਂਟ ਸੁਣੋ ਅਚਾਰਿਆ ਪੰਕਜ ਕੋਲੋਂ (Etv Bharat)

ਅਚਾਰਿਆ ਪੰਕਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੜਾਏ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਹੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਕ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਖੰਮਣੀ ਉਸ 'ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ 9 ਸਿੱਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਚੜਾਉਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

SHARDIYA NAVRATRI 2025
ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਵ੍ਰਿਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ੀ

ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੇੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰੋਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਮਿਠਾਈ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ

ਅਚਾਰਿਆ ਪੰਕਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਗੱਟੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਗੱਟੇ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

SHARDIYA NAVRATRI 2025
ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘੀਓ ਦਾ ਅਖੰਡ ਦੀਵਾ ਜਰੂਰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।

SHARDIYA NAVRATRI 2025
ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਧਨੂ ਰਾਸ਼ੀ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਠਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਚਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮਿਠਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾ ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਾਧਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਗਟੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਵਧੇਗਾ।

SHARDIYA NAVRATRI 2025
ਅਖੰਡ ਜੋਤ (Etv Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਘਟ ਸਥਾਪਨਾ

ਅਚਾਰਿਆ ਪੰਕਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਭਿਜੀਤ ਮਹੂਰਤ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਕੇ 50 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:40 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਮਕੁਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸਥਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ, 9 ਹਲਦੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, 9 ਸੁਪਾਰੀਆਂ, 9 ਸਿੱਕੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਸੋਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵਾ ਮੀਟਰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

