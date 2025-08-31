ਜੈਪੁਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਸੌਮਿਆ ਕਾਬਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੌਮਿਆ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 11 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੌਮਿਆ ਕਾਬਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
2017 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਮਿਆ ਕਾਬਰਾ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸੌਮਿਆ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੌਮਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਸੌਮਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਸੌਮਿਆ ਕਾਬਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੌਮਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤੋਹਫ਼ਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ
ਸੌਮਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੌਮਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਸੌਮਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ। ਹੁਣ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੌਮਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮਿੰਤਰਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਗਏ। ਸੌਮਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੌਮਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 28% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀਕੋ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੌਮਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੌਮਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
