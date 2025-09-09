ETV Bharat / state

ਘਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਤ

ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਈਪਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

DEATH OF PUNJABI YOUTH ABROAD
ਸਟਡੀ ਵਿਜੇ 'ਤੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਾਈਪਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ (ETV Bharat)
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢਣ ਗਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਤ (ETV Bharat)

ਕਰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵਿਦੇਸ਼

ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਟਡੀ ਵਿਜੇ 'ਤੇ ਸਾਈਪਰਸ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਜੇਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਈਲਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਥੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

DEATH OF PUNJABI YOUTH ABROAD
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

DEATH OF PUNJABI YOUTH ABROAD
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ (ETV Bharat)

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੌਂਡਾਂ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

DEATH OF PUNJABI YOUTH ABROAD
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ (ETV Bharat)

