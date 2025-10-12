ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ, ਸੁਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ, ਸੁਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਿੰਡ ਡਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 12, 2025 at 5:28 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਡਕਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਜੇਠ ਅਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ'
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜੇਠ ਅਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਜੇਠ ਅਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜੇਠ ਅਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।"
"ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਝੰਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਠ ਅਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਮਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਜੇਠ ਅਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।"- ਹਰਮਨ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਭਰਾ
ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸ਼ਵ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
"ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਝੰਡੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ, ਜੇਠ ਅਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਸਤਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"- ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ