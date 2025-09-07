ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਦੁਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਲੰਗਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ।
Published : September 7, 2025 at 3:04 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਊਪੁਰ ਮੰਡ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਂਈ ਨਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਆਦਿ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਮਾਮ, ਮੁਕਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੋਲ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥ ਕਰੇ, ਇਨੀ ਤਾਕਤ ਦਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਨਾਲਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਹਿ ਵਸਲਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।
