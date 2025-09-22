"ਲਿਸਟ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ..." ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ 10 NDPS ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 22, 2025 at 4:53 PM IST
ਮੋਗਾ: 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਹਿਲਾ ਸੋਨਾ ਦੇ ਬਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੋਨਾ ਰਾਣੀ ਖਿਲਾਫ 10 NDPS ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਜੋ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"
3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। - ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਅਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਧਾਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।