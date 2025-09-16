MP ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
MP ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
Published : September 16, 2025 at 2:32 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ: ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਐੱਮ.ਪੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
'ਰੱਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ'
ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
"ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੋ ਉਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਉਥੇ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ"।- ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
"ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ"
ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।