ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਾਠ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਚੜ੍ਹੀ ਅਰਦਾਸ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਪਸਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋ ਗਈ।
Published : October 8, 2025 at 1:52 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟੀਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਾਠ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਈਕਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਵੰਦਾ ਗੋਤ ਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਛਾਣ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਾਜਵੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵੰਦਾ ਗੋਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗੋਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ।"
ਸੋਗ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਵੀਰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਨ।"