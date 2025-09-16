ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : September 16, 2025 at 10:53 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ?
ਮੌਸਮ ਵਿਿਗਆਨੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਰਸਾਤ 750 ਐਮਐਮ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 845.1 ਐਮਐਮ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?
ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 27 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਚਿਪ-ਚਿਪ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 141 ਐਮਐਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 106 ਐਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।