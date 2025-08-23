ਮੋਗਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਕਲਾ ਜਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ।
'ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੱਲਾ ਸਾਬ੍ਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਗਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਜੂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਰਤੀਕਾਰ
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਮੂਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਨ। ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਸਣ- ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਅਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਸਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।