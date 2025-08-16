ETV Bharat / state

ਛੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਨੋਖਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ - VIRAL POST OF MARRIAGE

ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...

ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2025 at 4:06 PM IST

ਮੋਗਾ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿਮੰਤਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਛੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਨੌਖਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ (Etv Bharat)

ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਚਿੱਠੀ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੱਜੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿਤੱਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਛੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਇਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।'

'ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ?'

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਾਵਾਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਛੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਨੌਖਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (Etv Bharat)

30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੱਤਰ

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ"।

