ਯਾਦ ਕਰਲੋ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਲੋਕ, ਪਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
Published : September 20, 2025 at 10:38 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ITR ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪੋਰਟਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ'
ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ITR ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਟੀਆਰ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।'
'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ'
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।'
'ITR ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'
'ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ'
ਸੀਏ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦਾ 0.5 ਫੀਸਦੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ'
ਹਰ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
