ਪਹਿਲਾ ਘਰੋਂ ਭਜਾਈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੀ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Minor Girl attacked in Moga
17 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਦਮਾਸ਼ (Etv bharat)
ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਂਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਨਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਘਰੋਂ ਭਜਾਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਹੈ।

17 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ (Etv bharat)

ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ

ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਪਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।'

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਸਪੀਡੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਡੀਐਸਪੀ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।'

