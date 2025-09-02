ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 1044 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ 107 ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 15,688 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ 549 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 129 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 20 ਟੀਮਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਤਿੰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ 114 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਭਗ 3 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਯਾਨੀ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 49 ਹਜ਼ਾਰ 727 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ ਦਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 6800 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 8200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਨਿਯਮ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ 2010-2015 ਅਤੇ 2015-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015-2020 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 12,200 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ 'ਤੇ 2015-2020 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 37,500 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ 6800 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਰੇਨ ਫੈਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 13500 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2015-2020 ਤਹਿਤ ਮੱਝ, ਗਊ, ਊਠ ਜਾਂ ਯਾਕ ਆਦਿ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ, ਸੂਰ ਆਦਿ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਬੱਛਾ, ਗਧਾ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਛੜੇ ਦੇ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਲੱਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗਭਗ 3 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਸਲ 'ਚੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਲਈ 25 ਤੋਂ ਫਿਰ 50-75 ਤੋਂ 75 ਅਤੇ ਫਿਰ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ।- ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ
ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂਅਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਅਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੰਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰੱਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ
ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 60 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ।"
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ
ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।"