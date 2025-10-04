ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧੀ ਬਣੀ ਜੱਜ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਮਹਿਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Published : October 4, 2025 at 6:44 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਮਹਿਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਲਐਲਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੂੰਚੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।'
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਕਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਣ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਾਂਗੀ।'
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣ
ਮਹਿਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਲੜਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਕ ਨੇ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ।