ਬਰਨਾਲਾ: ਕਸਬਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਧਨੌਲਾ ਵਿਖੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 15 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ?
ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੱਗ ਡੀਜ਼ਲ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਬਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਹਲਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। 15 ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 6 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
- ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ
7 ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ 15 ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ
ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 8 ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 112 ਨੰਬਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।