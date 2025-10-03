ETV Bharat / state

ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੀ ਨੂੰਹ, ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

married women died in ferozepur
ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੀ ਨੂੰਹ (Etv Bharat)
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਾਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੋਈ ਮਰ ਗਈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਿ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ (Etv Bharat)

ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁਕਣਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੂਰਪੁਰ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਜਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਜਲ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਨਣਦ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ।'

ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ

ਕਾਜਲ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਜਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੁੰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਲੰਡਰ ਫੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਜਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ।'

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕਾਜਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਾਜਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਣੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

