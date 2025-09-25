ETV Bharat / state

ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਮੌਤ; ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

DEATH OF A MARRIED WOMAN
ਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2025 at 4:30 PM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਸਕਾਨ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਕਤਲ, ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉਸਦੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਟਸਅੱਪ ਚੈਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ।"

ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਮੁਸਕਾਨ (22) ਦਾ ਵਿਆਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐਮਸੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

"ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ, ਪਤੀ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਬੀ ਸਿਮਰ, ਮਾਸੀ ਮੰਜੂ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" - ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ

