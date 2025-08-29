ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਦਰਜਣਾਂ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਕੰਢੇ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਤਾਂ - FLOOD IN SANGRUR

ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

PUNJAB FLOOD STATUS
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਦਰਜਣਾਂ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਕੰਢੇ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2025 at 4:52 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕਾਂਜਲਾ ਵਿਖੇ 15 ਤੋਂ 20 ਘਰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਘਰ ਲਗਭਰ ਡਿੱਗਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।

ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਤਾਂ (ETV BHARAT)

'ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਕਈ ਮਕਾਨ'

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਮੀਂਹ ਕਾਰਣ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।'

ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। -ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ

'ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ'

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ ਨਕਦ ਰਕਮ ਵੀ ਵੰਡਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।

'ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ'

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ 38 ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹੜ੍ਹ PUNJAB FLOOD STATUS PUNJAB FLOOD SITUATION FLOOD IN SANGRUR

