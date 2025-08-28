ਸੰਗਰੂਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" 17 (KBC 17) ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾਇਆ
"ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
''ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜੇਤੂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 5 ਦੇ 5 ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਟ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ KBC 17 ਦੀ ਫਸਟ ਸਿੰਗਲ ਰਾਉਂਡ ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋ।'' -ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।'
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਣ। - ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਜਿੱਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਮ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ''ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ'' ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।''
ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ
''ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੇਬੀਸੀ 17 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ "ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" (ਕੇਬੀਸੀ) 17 ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੇਗਾ!''
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ
"ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" 17 ਦੇ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਆਰਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਫੈਨ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜ ਲਈ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੇਗਾ! ਉਸ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਿਗ ਬੀ ਵੀ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਬ ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।" -ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਤਾ
ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬਾਈਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਮਿਕਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।''
ਭਰਾ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' 17 ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।