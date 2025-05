ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਜਾਈਆਂ ਤਾੜੀਆਂ, ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ - MAJOR TRIPATPREET SINGH

ਮੇਜਰ ਤ੍ਰਿਪਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ( doordarshan )

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੇਜਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਤ੍ਰਿਪਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰ 34 ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਜਰ ਤ੍ਰਿਪਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਤ੍ਰਿਪਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

