ਡਰੇਨ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 39 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਕਹਿਰ - BUFFALOES FALLEN INTO THE DRAIN

ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਰੇਨ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Buffaloes fallen into the drain
ਡਰੇਨ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 39 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 28, 2025 at 4:27 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 5:19 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੜ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 39 ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਨਸ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ।‌ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਗੁਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਗਈਆਂ ਸਨ।‌ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਰੇਨ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਡਰੇਨ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 39 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)


ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਜਦ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।''

39 buffaloes died
ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੁਆਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ (ETV Bharat)


ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ''ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨ ਗਰੀਬ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।''

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਗੁਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਖਲ੍ਹੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਰੇਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਬੂਟਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।

39 buffaloes died
ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੁਆਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ (ETV Bharat)



ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ''ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਪਾ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।''

