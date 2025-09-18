ਰੂਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਰੂਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਰੂਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਰੂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : September 18, 2025 at 7:27 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।
ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰੂਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਰਜੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਜੀਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੂਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ, ਇੰਝ ਲਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। -ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਮਰਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਸਮਰਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਬਾ ਅਮਰ ਪੁਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਜੀਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰ
ਸਮਰਜੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਸਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ।" ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਜੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। -ਸਮਰਜੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਏਜੰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ
ਸਮਰਜੀਤ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਮਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰਨ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। - ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਮਰਜੀਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਰਜੀਤ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਐਨਆਰਆਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ "ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਤੋਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਰਾਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 18 ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸ ਸਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਮੋਗਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਨੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 14 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਅਸੀਂ 15 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਉਧਰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।